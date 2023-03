Profagri | nasce la vertical farm | domani l’inaugurazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ uno sguardo al futuro quello che potranno compiere gli studenti deldi Salerno grazie alla nascita della, l’innovativa struttura che rappresenta una rivoluzione nel settore agricolo perché al tradizionale e classico utilizzo intensivo del terreno offre la possibilità di produrre in ambiente in door,e, attraverso particolari bancali disposti in altezza (in sensoe), da cui il nome di. L’agricolturae potrebbe risolvere molti problemi di oggi, a partire dal risparmio di terra, ridottissimo consumo di acqua. L’iniziativa verrà presentata mercoledì 29 marzo alle ore 10:30 in una conferenza stampa che si terrà presso la sede deldi Salerno, ...