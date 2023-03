Processo a Elia17Baby, il legale chiede di ricusare il giudice: il trapper è accusato di tentato omicidio (Di martedì 28 marzo 2023) . Potrebbe stravolgersi il Processo ai danni del cantante romano, accusato di aver accoltellato Fabio Più (35 anni) alla schiena sulle spiagge di Olbia. Infatti, il legale del trapper avrebbe presentato alla Corte d’Appello di Sassari un’istanza di ricusazione verso il giudice del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, che ha il fascicolo della vicenda. Gli sviluppi sul Processo a Elia17Baby Per l’artista romano, il Processo è stato sospeso. Con il suo legale, infatti, sono in attesa del giudizio dei giudici di Sassari. Giudici sassaresi che dovranno dare un esito sulla questione il 9 maggio 2023, bloccando di fatto il Processo sull’accoltellamento e lasciando ancora l’artista all’interno del carcere di Viterbo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) . Potrebbe stravolgersi ilai danni del cantante romano,di aver accoltellato Fabio Più (35 anni) alla schiena sulle spiagge di Olbia. Infatti, ildelavrebbe presentato alla Corte d’Appello di Sassari un’istanza di ricusazione verso ildel Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu, che ha il fascicolo della vicenda. Gli sviluppi sulPer l’artista romano, ilè stato sospeso. Con il suo, infatti, sono in attesa del giudizio dei giudici di Sassari. Giudici sassaresi che dovranno dare un esito sulla questione il 9 maggio 2023, bloccando di fatto ilsull’accoltellamento e lasciando ancora l’artista all’interno del carcere di Viterbo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Processo a Elia17Baby, il legale chiede di ricusare il giudice: il trapper è accusato di tentato omicidio - rep_roma : A processo per aver accoltellato un uomo, il trapper Elia17Baby chiede di ricusare il giudice [aggiornamento delle… - AnsaRomaLazio : Sospeso processo a trapper Elia17Baby, difesa ricusa giudice. Artista accusato di aver pugnalato un 35enne in spiag… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Sospeso processo a trapper Elia17Baby, difesa ricusa giudice - Sardegna - Leggi tutto --> - AnsaSardegna : Sospeso processo a trapper Elia17Baby, difesa ricusa giudice. Artista accusato di aver pugnalato un 35enne in spiag… -