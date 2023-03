Previsioni meteo: ultime ore di maltempo, poi torna la primavera (Di martedì 28 marzo 2023) Negli ultimi due giorni sull'Italia si è risvegliato l'inverno, con freddo, venti di burrasca e neve su Alpi e Appennini. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni residue, ma il maltempo sta per finire: ci aspettano quattro giorni di clima primaverile Leggi su repubblica (Di martedì 28 marzo 2023) Negli ultimi due giorni sull'Italia si è risvegliato l'inverno, con freddo, venti di burrasca e neve su Alpi e Appennini. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni residue, ma ilsta per finire: ci aspettano quattro giorni di clima primaverile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArpaValledAosta : RT @vdaMeteo: #meteo nubi medio-alte sulla #vda, addensamenti in formazione presso i rilievi di confine con qualche debole precipitazione s… - pcbassignana : RT @vdaMeteo: #meteo nubi medio-alte sulla #vda, addensamenti in formazione presso i rilievi di confine con qualche debole precipitazione s… - UBrignone : RT @tempoweb: #Pasqua e #Pasquetta con l'acqua? #Giuliacci: cosa dobbiamo aspettarci #28marzo #iltempoquotidiano #meteo - meteoBelSito : Previsioni meteo: probabimente piovoso - voli1euro : Meteo Pasqua e Pasquetta 2023: pioggia o sole? Previsioni per il 9 e 10 aprile in tutta Italia -