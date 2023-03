Previsioni meteo F1 Gran Premio d’Australia (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione di F1 continua con il Gran Premio d’Australia questo fine settimana, con la Red Bull che cerca di prolungare il suo inizio dominante di stagione. Sergio Perez ha conquistato la sua quinta vittoria in F1 in Arabia Saudita e precede il compagno di squadra Max Verstappen di un solo punto dopo due gare. Il ritorno all’Albert Park è atteso e, in vista del fine settimana, GPFans dà un’occhiata alle Previsioni del tempo. Previsioni meteo del Gran Premio dell’Arabia Saudita Venerdì Per la prima volta in questa stagione potrebbe arrivare la pioggia dopo il passaggio in Medio Oriente della F1. Le Previsioni per venerdì vedono le nuvole in primo piano nel cielo dell’Albert Park Circuit, con temperature massime di 21 gradi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 marzo 2023) La stagione di F1 continua con ilquesto fine settimana, con la Red Bull che cerca di prolungare il suo inizio dominante di stagione. Sergio Perez ha conquistato la sua quinta vittoria in F1 in Arabia Saudita e precede il compagno di squadra Max Verstappen di un solo punto dopo due gare. Il ritorno all’Albert Park è atteso e, in vista del fine settimana, GPFans dà un’occhiata alledel tempo.deldell’Arabia Saudita Venerdì Per la prima volta in questa stagione potrebbe arrivare la pioggia dopo il passaggio in Medio Oriente della F1. Leper venerdì vedono le nuvole in primo piano nel cielo dell’Albert Park Circuit, con temperature massime di 21 gradi ...

