Prende vita il nuovo Intergruppo parlamentare per l’Innovazione (Di martedì 28 marzo 2023) “l’Innovazione era sparpagliata in vari ministeri, l’idea è ora di arrivare in Aula con proposte concrete già preparate dall’Intergruppo”. Queste le parole dell’onorevole Giulia Pastorella (Az-Iv) alla conferenza stampa per il lancio dell’Intergruppo parlamentare per l’Innovazione. L’organismo vuole lavorare con l’obiettivo di esplorare e sostenere i progressi tecnologici e scientifici che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Secondo la deputata, la metodologia di lavoro da seguire sarà quella che ha contraddistinto l’indagine conoscitiva di Industria 4.0, ovvero di guardare ai macro-temi del futuro anticipandoli. “La sicurezza cibernetica è il punto da cui partire”, ha detto Pastorella, “non solo per la neocostituita Agenzia”, ma anche per i temi meno tecnici e più politici ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) “era sparpagliata in vari ministeri, l’idea è ora di arrivare in Aula con proposte concrete già preparate dall’”. Queste le parole dell’onorevole Giulia Pastorella (Az-Iv) alla conferenza stampa per il lancio dell’per. L’organismo vuole lavorare con l’obiettivo di esplorare e sostenere i progressi tecnologici e scientifici che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Secondo la deputata, la metodologia di lavoro da seguire sarà quella che ha contraddistinto l’indagine conoscitiva di Industria 4.0, ovvero di guardare ai macro-temi del futuro anticipandoli. “La sicurezza cibernetica è il punto da cui partire”, ha detto Pastorella, “non solo per la neocostituita Agenzia”, ma anche per i temi meno tecnici e più politici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : ENPA di Treviso si prende cura della vecchina Koink, amata dalla sua famiglia. Tornerà a camminare. Ogni piccola vi… - francescaindre2 : @EmanuelaErre Difficile disegnare la vita come vorresti , all'improvviso il disegno prende un altro aspetto,inaspettato! - zairah89 : RT @Amelie84044597: Quando lui mi prende fra le braccia Mi parla a bassa voce Vedo la vita in rosa... ??La Vie En Rose Edith Piaf #RosaR… - Vale22046 : RT @Amelie84044597: Quando lui mi prende fra le braccia Mi parla a bassa voce Vedo la vita in rosa... ??La Vie En Rose Edith Piaf #RosaR… - silvyiaaa : Cosa è che si prende contro il logorio della vita??? -