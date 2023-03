Povertà in Italia, a rischio 8,2 milioni di persone (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – La ripresa economica registrata nel 2022 non ha migliorato la condizione economica degli Italiani: l’area di disagio sociale è leggermente cresciuta e le persone a rischio Povertà sono 8,2 milioni, in aumento di circa 10mila unità rispetto all’anno precedente. Si tratta di una variazione dello 0,12% di lavoratori sottopagati (working poor) o precari e di soggetti disoccupati, con i primi arrivati a 6,5 milioni, in crescita di 12mila unità, e i secondi attestati a 1,9 milioni, in diminuzione di circa 2mila unità. È quanto emerge da un rapporto del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale la crescita più rilevante, nell’ambito dei ‘working poor’ è fra i lavoratori con contratto a tempo indeterminato part time involontario, espediente contrattuale che ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – La ripresa economica registrata nel 2022 non ha migliorato la condizione economica deglini: l’area di disagio sociale è leggermente cresciuta e lesono 8,2, in aumento di circa 10mila unità rispetto all’anno precedente. Si tratta di una variazione dello 0,12% di lavoratori sottopagati (working poor) o precari e di soggetti disoccupati, con i primi arrivati a 6,5, in crescita di 12mila unità, e i secondi attestati a 1,9, in diminuzione di circa 2mila unità. È quanto emerge da un rapporto del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale la crescita più rilevante, nell’ambito dei ‘working poor’ è fra i lavoratori con contratto a tempo indeterminato part time involontario, espediente contrattuale che ...

Povertà in Italia, a rischio 8,2 milioni di persone

La ripresa economica registrata nel 2022 non ha migliorato la condizione economica degli italiani: l'area di disagio sociale è leggermente cresciuta e le persone a rischio povertà sono 8,2 milioni, in aumento di circa 10mila unità rispetto all'anno precedente. Si tratta di una variazione dello 0,12% di lavoratori sottopagati (working poor) o precari e di soggetti ...