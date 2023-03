Povertà | Fondazione Cariplo | ' disuguaglianze aumentano e condizionano futuro persone'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Milano, 28 mar. (Adnkronos) - Un Paese dove lele aspirazioni e ildellee rappresentano una ferita non solo per la singola persona, ma anche per tutta la comunità, oltre che un ostacolo allo sviluppo. Questa la fotografia che emerge dal primo 'Rapporto' dal titolo 'Crescere in Italia, oltre le', presentato oggi a Milano da. Un'analisi finalizzata a creare conoscenza sulle diverse dimensioni della disuguaglianza, ma anche a portare all'attenzione del dibattito pubblico il tema delleattraverso una nuova prospettiva che possa essere utile per sviluppare insieme nuove e più efficaci soluzioni per lo ...