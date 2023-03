Povertà, a rischio 8,2 milioni di persone (Di martedì 28 marzo 2023) La ripresa economica registrata nel 2022 non ha migliorato la condizione economica degli italiani L’aumento del costo della vita, avvenuto nell’ultimo anno a causa dell’impennata dei prezzi di beni e servizi, sta mettendo a dura prova le finanze delle famiglie italiane. È quanto emerge dall’Osservatorio Sguardi Famigliari di Nomisma. Dai risultati della ricerca si evidenzia che il 13% delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente a far fronte alle necessità primarie, vale a dire alle spese irrinunciabili come i generi alimentari, oppure le spese legate alla casa come l’affitto, il mutuo, le bollette. Le persone a rischio Povertà sono 8,2 milioni, in aumento di circa 10mila unità rispetto all’anno precedente. 8,2 milioni di persone a rischio ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 marzo 2023) La ripresa economica registrata nel 2022 non ha migliorato la condizione economica degli italiani L’aumento del costo della vita, avvenuto nell’ultimo anno a causa dell’impennata dei prezzi di beni e servizi, sta mettendo a dura prova le finanze delle famiglie italiane. È quanto emerge dall’Osservatorio Sguardi Famigliari di Nomisma. Dai risultati della ricerca si evidenzia che il 13% delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente a far fronte alle necessità primarie, vale a dire alle spese irrinunciabili come i generi alimentari, oppure le spese legate alla casa come l’affitto, il mutuo, le bollette. Lesono 8,2, in aumento di circa 10mila unità rispetto all’anno precedente. 8,2di...

Corretti stili di vita, dieci anni insieme ... soprattutto considerando l'ampia copertura della fascia d'età giovanile più a rischio. I programmi ... Ciò può avvenire anche in contesti segnati da povertà e disagio sociale. È qui che dobbiamo agire ... Tracollo occupazione e calo demografico, per l'ex segretario Cgil Leone è questa la congiuntura che fa male all'economia abruzzese ... non possiamo che assistere al peggioramento dello stato di emergenza sociale, all'eccesso di impoverimento anche quello per fare fronte al costo sanità ed al rischio di crescita della povertà'. 'Il ... Povertà in Italia, a rischio 8,2 milioni di persone La ripresa economica registrata nel 2022 non ha migliorato la condizione economica degli italiani: l'area di disagio sociale è leggermente cresciuta e le persone a rischio povertà sono 8,2 milioni, in aumento di circa 10mila unità rispetto all'anno precedente. Si tratta di una variazione dello 0,12% di lavoratori sottopagati (working poor) o precari e di ...