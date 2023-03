“Povera Nikita”. Al GF Vip cala la tristezza, l’hanno vista così: non riesce a darsi pace (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip, tutto è pronto per la finale, ma Nikita Pelizon vive un momento no. L’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ha decretato gli altri finalisti che accompagneranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà all’ultima tappa di lunedì 3 aprile. Come sapete il più votato è stato Edoardo Tavassi, mentre Nikita Pelizon ha staccato il ticket dopo un televoto flash. L’ultimo finalista sarà scelto dal pubblico tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Intanto le scelte del pubblico hanno già creato diverse reazioni all’interno della Casa. Oriana, Micol, Giaele e lo stesso Edoardo hanno reagito malamente all’accesso in finale di Nikita: “Io davo per vincitori quasi allo stesso modo Alberto e Luca… Ma forse la gente sarà andata a dormire? Non ha avuto modo di votare? C’è qualcosa che davvero mi sfugge” ha detto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip, tutto è pronto per la finale, maPelizon vive un momento no. L’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini ha decretato gli altri finalisti che accompagneranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà all’ultima tappa di lunedì 3 aprile. Come sapete il più votato è stato Edoardo Tavassi, mentrePelizon ha staccato il ticket dopo un televoto flash. L’ultimo finalista sarà scelto dal pubblico tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Intanto le scelte del pubblico hanno già creato diverse reazioni all’interno della Casa. Oriana, Micol, Giaele e lo stesso Edoardo hanno reagito malamente all’accesso in finale di: “Io davo per vincitori quasi allo stesso modo Alberto e Luca… Ma forse la gente sarà andata a dormire? Non ha avuto modo di votare? C’è qualcosa che davvero mi sfugge” ha detto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pio04236510 : RT @ylepass899: I pro spartani in tl a difendere Micol dopo sta cessata, dando contro a Nikita che non voleva offendere nessuno a differenz… - Isidel_ : No, va bè, ma è senza vergogna sta #nikita, non ha pianto così neache per l'uscita della amica del ?? . Addirittura… - Facciodomande85 : A me sta cosa della diffida mi fa sempre più scompisciare?? Ma si può essere talmente ignoranti da rinfacciare a qua… - Carla_00000 : @SpekRoberto @annalisa673 No 'povera Italia', ma 'salvati Italia' con la vittoria di Nikita, la SOLA ed UNICA che p… - ellykelly20 : RT @MangelaVilo: Di nuovo Micol davanti alla camera dov'erano Nikita e Milena: 'Si brinda a Tavassiiii!' Povera stronza. #gfvip #nikiters #… -

Belen Rodriguez, "pensieri sulle donne": rivelazioni piccantissime Povera Berti: onnipresente, ma 'cassata' per commentare il suo caro amico. Ma perché i parenti dei gieffini non stanno zitti Ora ci si mette anche la mamma di Nikita Pelizon a parlare di Daniele Dal ... Terzo finalista GF Vip, la mamma di Tavassi interviene: la mossa non convince i social Al televoto, infatti, troviamo Antonella, Milena, Giaele e Nikita . Chi delle quattro Vippone ... Ed ancora, 'Che belle persone in famiglia Tavassi, povera Giaele che bella considerazione che hanno di ... Gf Vip 7, Giaele sbeffeggia Nikita con la complicità di Tavassi (VIDEO): sul web tante le critiche Sui social tanti i commenti critici, per aver preso in giro Nikita : 'Poverina, un oligofrenica ... 'Ci sono gli angeli ...e c'è il karma ,povera illusa....ad ogni uno il suo...' 'Meglio credere agli ... Berti: onnipresente, ma 'cassata' per commentare il suo caro amico. Ma perché i parenti dei gieffini non stanno zitti Ora ci si mette anche la mamma diPelizon a parlare di Daniele Dal ...Al televoto, infatti, troviamo Antonella, Milena, Giaele e. Chi delle quattro Vippone ... Ed ancora, 'Che belle persone in famiglia Tavassi,Giaele che bella considerazione che hanno di ...Sui social tanti i commenti critici, per aver preso in giro: 'Poverina, un oligofrenica ... 'Ci sono gli angeli ...e c'è il karma ,illusa....ad ogni uno il suo...' 'Meglio credere agli ... Grande Fratello Vip 7: l’opinione di Chia sulla quarantaduesima puntata Isa e Chia