Porta un amico in Tim, per te un bonus da 30 euro (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid L'operatore Tim Italia per qualche settimana, grazie alla propria iniziativa Porta un amico, offrirà un bonus di 30 euro a tutti i propri clienti che porteranno un amico. Al momento non conosciamo ancora la data di partenza dell'iniziativa ma sappiamo che sarà disponibile a breve. L'operatore comunicherà la data precisa a breve. Scopriamone i dettagli. Il Porta un amico in Tim sarà rivolto a tutti i già clienti mobile Tim, i quali potranno generare dei codici promozionali con cui l'invitato potrà effettuare la Portabilità del numero mobile presso tutti i negozi autorizzati, attivando una qualsiasi offerta mobile dell'operatore. In questo modo, sia il cliente che il nuovo cliente riceveranno 10 euro di credito sulla ...

