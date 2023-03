Porta Pia | una Guest House dovrà restare chiusa per 5 giorni

(Di martedì 28 marzo 2023) Turismo, – Proseguono senza soluzione di continuità i controlli da parte della Polizia di Stato nelle strutture ricettive della capitale. Unadel quartierePiaper 5in quanto, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, il Questore ne ha disposto la sospensione temporanea della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Da un controllo effettuato dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma è emerso che nella struttura c’erano più posti letto di quelli autorizzati; alcuni ospiti non erano stati debitamente registrati e segnalati alla Questura ed infine il dipendente presente all’atto del controllo non aveva nessun contratto di lavoro. La stessa Divisione, fatti ...

