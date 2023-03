Porsche | no alla F1 nel prossimo futuro | obiettivo endurance e F E

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : L'accordo sui e-fuel alla fine non è altro che una ciambella di salvataggio lanciata ai brand del lusso. Porsche in… - Efisio31251859 : RT @durezzadelviver: Sui biocarburanti, ad uscirne con le ossa rotte è la Commissione, che, di fronte al rischio di stop all'auto elettrica… - marco_disca : RT @durezzadelviver: Sui biocarburanti, ad uscirne con le ossa rotte è la Commissione, che, di fronte al rischio di stop all'auto elettrica… - Eleonora_Buffon : RT @durezzadelviver: Sui biocarburanti, ad uscirne con le ossa rotte è la Commissione, che, di fronte al rischio di stop all'auto elettrica… - gabrielebandini : RT @TCommodity: L'accordo sui e-fuel alla fine non è altro che una ciambella di salvataggio lanciata ai brand del lusso. Porsche in testa.… -

Le parole del presidente Ben Sulayem, lo scorso settembre, dopo che la trattativa trae Red Bull era naufragata , avevano lasciato uno spiraglio su altre opzioni per introdurreFormula 1. Aveva confermato l'interesse della casa di Stoccarda, andato in realtà scemando tra settembre e la fine del 2022. Nulla di fatto, perlomeno con un orizzonte sul 2026:......che mai avrei scritto nulla se non fossi stato napoletano! L'essere napoletano è connaturato... dopo un concorso riservato a giallisti emergenti indetto daItalia presso il Gran Caffè ...Il quasi ottantenne miliardario Wolfgang, membro della famiglia che ha dato il nome all'... Il torneo è relativocategoria Esordienti Femminile Società Professionistiche....

La holding frutta 400 milioni di dividendo alla famiglie Porsche e Piech Il Sole 24 ORE

avevano lasciato uno spiraglio su altre opzioni per introdurre Porsche alla Formula 1. Aveva confermato l'interesse della casa di Stoccarda, andato in realtà scemando tra settembre e la fine del 2022.Non se ne parla più. In casa Porsche l'idea di rientrare in F1 è definitivamente tramontata. Motorsport-total.com riporta che l'uscita di scena del vice presidente del compartimento motorsport Fritz ...