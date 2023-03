Pontecagnano | inaugurazione stadio comunale

(Di martedì 28 marzo 2023) Sabato 1 aprile, alle ore 10:00, sarà presentato alla cittadinanza il rinnovato23 giugno 1978 (Via, 24 –). Un momento particolarmente atteso dalla comunità, che da anni rivendicava l’utilizzo di una struttura ammodernata e maggiormente funzionale ai bisogni delle squadre cittadine. Il costo complessivo degli interventi, derivante dai Fondi del Credito Sportivo, è di circa 700mila euro, attraverso i quali la struttura è stata completamente messa a nuovo e dal punto di vista della fruibilità e dell’impatto estetico. In particolare, con suddetta cifra è stata realizzata una nuova area di gioco in erba sintetica di ultima generazione, con recinzioni a norma, impianto di irrigazione automatico, nuove panchine, nuove porte. Inoltre, con fondi comunali, sono in via di realizzazione le ...

