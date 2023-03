Polpette avvelenate e wurstel con chiodi | è allarme tra i padroni di cani a Torino

Leggi su tpi

(Di martedì 28 marzo 2023)diin stato di allerta a: in città si moltiplicano ritrovamenti diconnascosti all’interno e altre esche potenzialmente fatali per gli animali, disseminate da uno o più anonimi sconsiderati. Da Moncalieri a Nichelino, fino a corso Svizzera e via Ada Negri, una vera e propria pioggia di segnalazioni. Di recente Parco Paradiso diversisono deceduti, altri sono stati salvati dopo operazioni d’urgenza, dopo aver ingerito. Spesso i cittadini provano a tutelare gli animali organizzando giornate di raccolta di rifiuti ed esche nelle areene, ma non sempre riescono a “bonificare” tutte le aree. Si muove anche ...