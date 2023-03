Pollock conferma di voler tornare in F1 con un nuovo team “paritario

(Di martedì 28 marzo 2023) L’exprincipal della British American Racing Formula 1, Craig, hato diin questo sport con unnel 2026. Formula Equal: iltema di? All’inizio dell’anno la FIA ha aperto le candidature per l’ingresso di nuoviin F1 nel 2025, 2026 o 2027.intende presentare una domanda per il suoprogetto, denominato Formula Equal.Nelle sue intenzioni, la squadra dovrebbe avere una ripartizione equa tra i generi a tutti i livelli. “Il concetto e l’idea erano di provare a costruire una squadra di F1 con il 50% di uomini e il 50% di donne, cosa estremamente difficile da fare se si ha una squadra di F1 esistente”, ha ...

