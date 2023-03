Pogba infortunato, ma vede la luce: ecco quando può tornare (Di martedì 28 marzo 2023) Pogba sembra vedere la luce in fondo al tunnel; il francese, dopo un nuovo problema fisico, è pronto a tornare a disposizione della Juve. Una stagione, fino a questo momento, per nulla positiva; Pogba ha giocato veramente poco (due spezzoni di gara contro Torino e Roma) prima di doversi arrendere ad un nuovo problema fisico. A poche ore dal match con la Sampdoria, in cui sarebbe anche potuto partire titolare, Pogba è stato fermato dall’ennesimo infortunio di una stagione maledetta. Pogba (Ansafoto)Il francese, però, ha ancora tempo per cambiare le cose; la Juventus è impegnata su tre fronti e ha l’obiettivo di arrivare in fondo sia in Coppa Italia sia in Europa League. Missione non semplici ma sicuramente meno complicata con un Pogba in più; il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023)sembrare lain fondo al tunnel; il francese, dopo un nuovo problema fisico, è pronto aa disposizione della Juve. Una stagione, fino a questo momento, per nulla positiva;ha giocato veramente poco (due spezzoni di gara contro Torino e Roma) prima di doversi arrendere ad un nuovo problema fisico. A poche ore dal match con la Sampdoria, in cui sarebbe anche potuto partire titolare,è stato fermato dall’ennesimo infortunio di una stagione maledetta.(Ansafoto)Il francese, però, ha ancora tempo per cambiare le cose; la Juventus è impegnata su tre fronti e ha l’obiettivo di arrivare in fondo sia in Coppa Italia sia in Europa League. Missione non semplici ma sicuramente meno complicata con unin più; il ...

