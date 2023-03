Pnrr, un ministro esce allo scoperto e ammette tutto "Ritardi incolmabili, perderemo almeno 100 miliardi" (Di martedì 28 marzo 2023) L'Italia è in grande difficoltà sul Pnrr, tra crediti incagliati e Ritardi sugli obiettivi ormai sono troppi i nodi da sciogliere con Bruxelles e la situazione rischia di precipitare. Il clima di tensione è tale - si legge su La Stampa - da spingere un importante ministro del governo ad una previsione fosca: "I Ritardi del Piano nazionale delle riforme sono incolmabili e non dipendono nemmeno dall’incapacità dei governi. È il sistema a non essere in grado di assorbire quel volume di investimenti. Se fossi in Giorgia Meloni, convocherei una conferenza stampa, annuncerei che l'Italia non ce la fa, e chiederei all'Europa o una dilazione dei tempi, o un dimezzamento dei fondi. Dei 209 miliardi previsti ne possiamo utilizzare forse cento". Dietro un formalissimo comunicato inviato da Palazzo ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 marzo 2023) L'Italia è in grande difficoltà sul, tra crediti incagliati esugli obiettivi ormai sono troppi i nodi da sciogliere con Bruxelles e la situazione rischia di precipitare. Il clima di tensione è tale - si legge su La Stampa - da spingere un importantedel governo ad una previsione fosca: "Idel Piano nazionale delle riforme sonoe non dipendono nemmeno dall’incapacità dei governi. È il sistema a non essere in grado di assorbire quel volume di investimenti. Se fossi in Giorgia Meloni, convocherei una conferenza stampa, annuncerei che l'Italia non ce la fa, e chiederei all'Europa o una dilazione dei tempi, o un dimezzamento dei fondi. Dei 209previsti ne possiamo utilizzare forse cento". Dietro un formalissimo comunicato inviato da Palazzo ...

