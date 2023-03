Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Pnrr: Romano Gotsch (Epo), è spinta a innovazione per Italia: Il paese ha motore di innovazione che funziona - patriziamolina : @VitoPadova @ArmoniosiAccent @Monica_Romano RI Comincia la decadenza inesorabile,economica,sociale,culturale,subita… -

Ilpotrà rappresentare "una spinta all'innovazione per l'Italia", anche "per le Pmi, dalle quali già arrivano segnali promettenti" sul fronte dei brevetti. Lo afferma RobertaGötsch, Chief ...- Götsch cita la Campania, +20% rispetto al 2021, o l'Umbria, +83%. Segnali che però, nell'attesa di capire quanto ilaiuterà ricerca e sviluppo, non bastano a ricucire la geografia di un'...' Ho qualche dubbio sull'efficacia nella produttività dei fondi delin Italia. Io avrei fatto scelte diverse come puntare di di più sulle infrastrutture ... Lo ha dettoProdi a margine di un ...

Pnrr: Romano Gotsch (Epo), è spinta a innovazione per Italia ... Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Pnrr potrà rappresentare "una spinta all'innovazione per l'Italia", anche "per le Pmi, dalle quali già arrivano segnali promettenti" sul fronte dei brevetti. Lo afferma ...Comincia così il dialogo di Romano Prodi con gli studenti della Normale ... Luigi Ambrosio. . Dubbi dell’ex premier anche sull’efficacia del Pnrr per rendere più produttivo il sistema economico ...