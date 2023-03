(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Oggi IlQuotidiano scrive che la riqualificazione dellosi farà coidel'su spinta di Matteo'. È falso, tanto per cambiare. Ho sempre detto che ideldevono andare alle case popolari e ai progetti sulle Cascine, non sullo. Per me lova ricoidei privati, non con le tasse dei contribuenti". Così Matteosui twitter.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del PNRR “su spinta… - Roky99760738 : RT @matteorenzi: Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del PNRR “su spinta di Matt… - binluci : RT @matteorenzi: Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del PNRR “su spinta di Matt… - ItaliaViva : RT @matteorenzi: Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del PNRR “su spinta di Matt… - CristinaEvergr1 : RT @matteorenzi: Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del PNRR “su spinta di Matt… -

ammutolisce Schlein sugli attivisti imbrattatori In un recente passato, Matteoaveva ... 'Io sono contrario a fare uno stadio coi soldi del, per me è una vergogna. Io amo il calcio, ma ...In effetti, il referendum costituzionale- Boschi ne aveva previsto la scomparsa, ma il ... Consiglio dei ministri, approvati i due decreti sue Superbonus Sì al decreto legge con ulteriori ...Se durante il governoe il governo Gentiloni non vi furono interventi degni di nota, se non ... Basti pensare alla lotta alla pandemia e alla definizione del. Come è evidente, Mattarella non ...

Pnrr: Renzi, 'mai spinto per soldi su stadio Franchi, da Fatto falsità' Il Tirreno

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del Pnrr ‘su spinta di Matteo Renzi’. È falso, tanto per cambiare. Ho sempre ...Così Matteo Renzi uscendo da Palazzo Madama. “Abbiamo sempre detto che i soldi pubblici non devono andare sullo stadio e capisco le critiche europee su questo progetto. I soldi del PNRR meglio ...