Pnrr | Manageritalia | “Pronti a metterci alla stanga per non perdere 6 | 9 mld a imprese e made in Italy”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “ad accogliere l’invito rivolto ieri dal presidente Mattarella a tutti gli italiani di mettersia partire dalper noni miliardi di fondi messi a disposizione dComunità Europea, a partire dai 6,9 miliardi destinati ain”. E’ quanto commenta Mario Mantovani, presidente, la federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato che rappresenta, in Italia, oltre 41.000 manager. “Il nostro Paese -prosegue Mantovani- non puòle opportunità delma ancor più deve cambiare registro in termini di utilizzo delle ...