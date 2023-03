Pnrr, i dubbi Ue sulla cittadella dello sport cara a Brugnaro. L’opposizione aveva avvertito: “Non rispetta i requisiti green” (Di martedì 28 marzo 2023) VENEZIA – Il “Bosco dello sport” è uno dei progetti italiani inseriti nel Pnrr che hanno messo il bastone tra le ruote all’Italia rispetto all’erogazione della terza tranche da 19 miliardi di euro da parte della Commissione europea. Il nome, evocativo di suggestioni ambientaliste, riguarda il progetto di realizzare a Tessera, che si trova tra Mestre e l’Aeroporto Marco Polo, una cittadella che comprenda uno stadio da 16mila posti e un palasport da 10mila posti, inseriti in un parco di 79 ettari. È un progetto che da almeno vent’anni costituisce una specie di Araba Fenice per l’amministrazione comunale veneziana. A dare un’accelerata è stato il sindaco Luigi Brugnaro, alla guida di una giunta di centrodestra, che è proprietario della squadra di basket della Reyer. Potrebbe così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) VENEZIA – Il “Bosco” è uno dei progetti italiani inseriti nelche hanno messo il bastone tra le ruote all’Italia rispetto all’erogazione della terza tranche da 19 miliardi di euro da parte della Commissione europea. Il nome, evocativo di suggestioni ambientaliste, riguarda il progetto di realizzare a Tessera, che si trova tra Mestre e l’Aeroporto Marco Polo, unache comprenda uno stadio da 16mila posti e un palada 10mila posti, inseriti in un parco di 79 ettari. È un progetto che da almeno vent’anni costituisce una specie di Araba Fenice per l’amministrazione comunale veneziana. A dare un’accelerata è stato il sindaco Luigi, alla guida di una giunta di centrodestra, che è proprietario della squadra di basket della Reyer. Potrebbe così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#LaNazione) Dubbi da parte dell'UE sull'utilizzo dei fondi del Pnrr per l'ammodernamento dello stadio Franchi di F… - LaStampa : Pnrr, slitta la terza rata: i 19 miliardi in ritardo per i dubbi di Bruxelles sui progetti italiani - fattoquotidiano : Pnrr, i dubbi Ue sulla cittadella dello sport cara a Brugnaro. L’opposizione aveva avvertito: “Non rispetta i requi… - lapalisse6 : @LucioMalan voi continuate con le demenziali cazzate e l'erogazione del pnrr è bloccata perchè ci sono dubbi sulla… - MarinaM69041889 : RT @EugenioCardi: Ahahahahah, che stronzata! ?? E mentre loro si trastullano con tali cazzate Bruxelles ci blocca la rata in scadenza del #P… -