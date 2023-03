Pnrr, Fitto mette le mani avanti: “È matematico che alcuni interventi non possano essere realizzati entro il 2026, diciamocelo subito” (Di martedì 28 marzo 2023) “Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capire anche da questa relazione, che alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa”. A dirlo è stato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, durante la presentazione della relazione della Corte dei conti proprio sul Piano di ripresa e resilienza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) “Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capire anche da questa relazione, cheda qui al 30 giugnonon possono, ed è, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa”. A dirlo è stato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele, durante la presentazione della relazione della Corte dei conti proprio sul Piano di ripresa e resilienza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

