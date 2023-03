Pnrr, Fitto: “Alcuni progetti di qui al 2026 non possono essere realizzati”. Fortissimi ritardi anche sul Fondo complementare (Di martedì 28 marzo 2023) “Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capire anche da questa Relazione, che Alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa“. Il Recovery plan arranca, tra carenze amministrative e rincari di energia e materie prime. E il ministro degli affari europei e del Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo alla presentazione della relazione della Corte dei Conti sul Pnrr alla Camera, ammette “in chiaro” che a qualche progetto – forse molti – si dovrà rinunciare. O meglio: la sua idea è che potrebbero essere recuperati finanziandoli con fondi di coesione che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) “Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capireda questa Relazione, cheinterventi da qui al 30 giugnonon, ed è matematico, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa“. Il Recovery plan arranca, tra carenze amministrative e rincari di energia e materie prime. E il ministro degli affari europei e delRaffaele, intervenendo alla presentazione della relazione della Corte dei Conti sulalla Camera, ammette “in chiaro” che a qualche progetto – forse molti – si dovrà rinunciare. O meglio: la sua idea è che potrebberorecuperati finanziandoli con fondi di coesione che hanno ...

