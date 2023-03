Pnrr, Area Science Park assume 24 tecnologi e ricercatori (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Sono 24 posti di lavoro, opportunità lavorative per profili altamente specializzati, riservate a persone con titolo di laurea o di dottorato da assumere come tecnologi e ricercatori. Area Science Park ha aperto così due bandi di concorso per nuove posizioni a tempo pienoe determinato in ambito biotecnologico, nuovi materiali e data analysis finanziate su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Programma Nazionale per la Ricerca. L'Ente pubblico di ricerca - vigilato dal Mur - spiega che sono 10 per quello di ricercatrice-ricercatore e 14 le posizioni per il profilo di tecnologa-o di III livello. Le assunzioni si inseriranno nell'ambito di tre progetti: Pnrr – Prp@Ceric, Pnrr – Nffa-di e Pnr ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Sono 24 posti di lavoro, opportunità lavorative per profili altamente specializzati, riservate a persone con titolo di laurea o di dottorato dare comeha aperto così due bandi di concorso per nuove posizioni a tempo pienoe determinato in ambito bioco, nuovi materiali e data analysis finanziate su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Programma Nazionale per la Ricerca. L'Ente pubblico di ricerca - vigilato dal Mur - spiega che sono 10 per quello di ricercatrice-ricercatore e 14 le posizioni per il profilo di tecnologa-o di III livello. Le assunzioni si inseriranno nell'ambito di tre progetti:– Prp@Ceric,– Nffa-di e Pnr ...

