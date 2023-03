(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono 24 posti di lavoro, opportunità lavorative per profili altamente specializzati, riservate a persone con titolo di laurea o di dottorato dare comeha aperto così due bandi di concorso per nuove posizioni a tempo pieno e determinato in ambito bioco, nuovi materiali e data analysis finanziate su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Programma Nazionale per la Ricerca. L’Ente pubblico di ricerca – vigilato dal Mur – spiega che sono 10 per quello di ricercatrice-ricercatore e 14 le posizioni per il profilo di tecnologa-o di III livello. Le assunzioni si inseriranno nell’ambito di tre progetti:– Prp@Ceric,– Nffa-di e Pnr ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ginugiola : RT @News24_it: Pnrr, Area Science Park assume 24 tecnologi e ricercatori - News24_it : Pnrr, Area Science Park assume 24 tecnologi e ricercatori - ledicoladelsud : Pnrr, Area Science Park assume 24 tecnologi e ricercatori - TV7Benevento : Pnrr, Area Science Park assume 24 tecnologi e ricercatori - - fisco24_info : Pnrr, Area Science Park assume 24 tecnologi e ricercatori: (Adnkronos) - Al via bandi anche Pnr, nuova occupazione… -

Le assunzioni si inseriranno nell'ambito di tre progetti:" Prp@Ceric," Nffa - di e Pnr fair - by - design.Science Park chiarisce che le scadenze per la presentazione delle domande ......la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale con l'obbligo di comunicare l', ...per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (). ...... in particolare nella cyber security e nell'della formazione che mira alla consapevolezza ...K kaspersky M malware P phishing P Privacy Canali Soluzioni aziendali The Outlook SpecialeTutti ...

Pnrr, Area Science Park assume 24 tecnologi e ricercatori Adnkronos

Le assunzioni si inseriranno nell’ambito di tre progetti: Pnrr – Prp@Ceric, Pnrr – Nffa-di e Pnr fair-by-design. Area Science Park chiarisce che le scadenze per la presentazione delle domande sono ...PNRR. 1 mese in più per la verifica. A che punto sono i progetti su cloud, porti verdi e idrogeno (anche per trasporto ferroviario).