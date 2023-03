Più che probabile iPhone 15 senza SIM a settembre. anche in Italia (Di martedì 28 marzo 2023) L’iPhone 15 di questo 2023 potrebbe arrivare con una novità davvero notevole a bordo, o sarebbe meglio dire mancanza. I prossimi melafonini dovrebbero giungere in Europa senza l’alloggiamento per la scheda SIM fisica. Dunque la sola soluzione disponibile sarebbe invece la eSIM “virtuale”. La scelta comporterebbe delle conseguenze, anche dei costi aggiuntivi per i clienti. La soffiata nella direzione appena indicata è stata fornita dal sito di settore francese iGen.fr. La fonte asserisce che, almeno in Francia, tutti i prossimi melafonini non saranno dotati di alloggiamento per la SIM fisica. Piuttosto, chiunque acquisterà un nuovo dispositivo Apple 2023 dovrà fare uso dell’eSIM come scelta unica e obbligata. Il discorso intavolato dal sito web riguarda gli utenti all’ombra della Tour Eiffel ma è davvero difficile credere che una ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 marzo 2023) L’15 di questo 2023 potrebbe arrivare con una novità davvero notevole a bordo, o sarebbe meglio dire mancanza. I prossimi melafonini dovrebbero giungere in Europal’alloggiamento per la scheda SIM fisica. Dunque la sola soluzione disponibile sarebbe invece la eSIM “virtuale”. La scelta comporterebbe delle conseguenze,dei costi aggiuntivi per i clienti. La soffiata nella direzione appena indicata è stata fornita dal sito di settore francese iGen.fr. La fonte asserisce che, almeno in Francia, tutti i prossimi melafonini non saranno dotati di alloggiamento per la SIM fisica. Piuttosto, chiunque acquisterà un nuovo dispositivo Apple 2023 dovrà fare uso dell’eSIM come scelta unica e obbligata. Il discorso intavolato dal sito web riguarda gli utenti all’ombra della Tour Eiffel ma è davvero difficile credere che una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - pisto_gol : La cosa +importante dello speciale del #Tg1 non è se il gol di #Turone era bono o no (per me si) ma che come raccon… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - EffetiVerona : @Edoenonsolo Però 2 Terabyte da backuppare integralmente? Ci sono software che fanno backup incrementali assai più agili - nuvolari892 : RT @rambonesco: @QRepubblica @PieroSansonetti Non è 'in crollo', ma sono quei reati che non vengono più denunciati, come i piccoli furti in… -