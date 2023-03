Pisa Riqualificazioni nei quartieri | inaugurata la nuova piazza a I Passi

(Di martedì 28 marzo 2023) Unanel quartiere de I. È statastamani alla presenza del sindaco diMichele Conti, del parroco don Carlo Campinotti, dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa e del dirigente all’Edilizia Pubblica Marco Guerrazzi, che ha curato il progetto e diretto i lavori, lache si trova e a fianco dei giardini pubblici di via Cuoco, di fronte alla Chiesa dell’Immacolata Concezione e accanto alla Scuola di musica “G. Bonamici” che ha partecipato all’inaugurazione offrendo un intrattenimento musicale. Presente all’inaugurazione anche il parroco don Carlo Campinotti che ha benedetto laposta a ingresso della chiesa, come “luogo di incontro e di scambio per la comunità”. L’importo complessivo dei lavori ...

...media " cresciuti in conseguenza delle politiche fiscali che hanno incentivato le...2014/15 3 Febbraio 2015 Ti potrebbe interessare Close Per gli studenti dell'Università divia ...'Interveniamo in un luogo storico di ritrovo per i pisani - ha dichiarato il sindaco di... che tanti pisani conoscono come rotatoria del 'tondo', ma anche effettuare una serie di...- Un investimento da 70mila euro per la riqualificazione dell'area verde all'interno della ... ma anche effettuare una serie diche riguardano illuminazione , aiuole fiorite con ...

I Passi, inaugurata la nuova piazza del quartiere PisaToday

Per quasi tutti gli impianti sono previsti progetti di riqualificazioni, ma le condizioni attuali rendono difficile ospitare i viola ...