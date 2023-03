Pirlo può tornare in Serie A. Fiorentina e Bologna su di lui: cosa può succcedere (Di martedì 28 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto sul possibile futuro da allenatore di Andrea Pirlo. Thiago Motta e Vincenzo Italiano... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport in edicola stamani fa il punto sul possibile futuro da allenatore di Andrea. Thiago Motta e Vincenzo Italiano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Pirlo: 'Fagioli può essere il mio erede. Tornare alla #Juve? Se ti chiama un top club non dici di no' - gabbooo24 : RT @MatthijsPog: ?????? Pirlo: 'Fagioli può essere il mio erede'. - _Grag44_ : Pirlo: 'Fagioli può essere il mio erede' È arrivata anche la benedizione del 'MAESTRO' ?? - drvcarys_ : @JDifferente Ma io il primo anno in realtà nemmeno chiedevo l’esonero di allegri perché uno non può giudicare l’ope… - IaconeOsvaldo : RT @Santo__Jj: ?? ?? #Pirlo: '#Fagioli può essere il mio erede.' ?? -