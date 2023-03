Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Pirlo: “Napoli modello da seguire, ma in Champions cambia tutto”, la previsione sulla sfida al Milan!… - LucaFioretti13 : #Pirlo alla GdS: “La rosa della #Juventus resta molto forte, Allegri ha pagato i troppi infortuni. La distanza in c… - gazz_rossonera : Pirlo: “Milan-Napoli? La musichetta della coppa può ribaltare tutto” | News - CalcioNapoli24 : - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pirlo: 'Lobotka è il miglior regista in Serie A, il Napoli è da esempio per tutti, Spalletti ha dato un gio… -

Può essere il nuovo, ma meglio essere ricordato come Fagioli...'. LA JUVE - 'La rosa resta molto forte, anche se Allegri ha pagato i troppi infortuni. La distanza in classifica dalnon ...Domenica sono in calendario Monza - Lazio e Roma - Sampdoria prima del posticipo- Milan, anteprima della doppia sfida in Champions League. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in ......sportivi - Calciomercato.itIntervista esclusiva sulla Gazzetta dello Sport ad Andrea: "Juve ... "Il gran duello- Milan", le mosse di Spalletti e Pioli per scudetto e Champions. L'analisi di ...

Pirlo: "Lobotka il miglior regista in Italia! Ma in Champions il Milan può battere il Napoli" Tutto Napoli

Andrea Pirlo in una lunga intervista ha parlato del suo presente al Karagumruk e dei suoi obiettivi per il futuro in panchina ...Andrea Pirlo, ex centrocampista di Juventus e Milan, attualmente allenatore del Fatih Karagumruk in Turchia, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Napoli Una ...