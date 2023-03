Pirlo: «Il gioco del Napoli è spettacolare, Lobotka è il miglior regista della Serie A» (Di martedì 28 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Andrea Pirlo. Il suo Karagümrük è nono in campionato, con una gara ancora da disputare. Pirlo si dice soddisfatto. «Sono soddisfatto, ho tanti giovani in crescita, i giocatori ora si divertono». Sulla vita ad Istanbul: «Vivo sulla sponda europea, a Nisantasi, sopra Besiktas. Dalla mia casa vedo il Bosforo ed è uno spettacolo unico. Certo, c’è tanto traffico, ma è una metropoli di 20 milioni di abitanti che ti danno tanta energia. E con una passione incredibile per il calcio». Il club turco gli ha offerto già il rinnovo, dice Pirlo, ma lui non ha ancora deciso. «I dirigenti mi hanno già offerto il rinnovo, ma è meglio parlarne a fine stagione. M’importa crescere nel posto giusto, con programmi adeguati. Il resto viene di conseguenza». Pirlo commenta la stagione del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Andrea. Il suo Karagümrük è nono in campionato, con una gara ancora da disputare.si dice soddisfatto. «Sono soddisfatto, ho tanti giovani in crescita, i giocatori ora si divertono». Sulla vita ad Istanbul: «Vivo sulla sponda europea, a Nisantasi, sopra Besiktas. Dalla mia casa vedo il Bosforo ed è uno spettacolo unico. Certo, c’è tanto traffico, ma è una metropoli di 20 milioni di abitanti che ti danno tanta energia. E con una passione incredibile per il calcio». Il club turco gli ha offerto già il rinnovo, dice, ma lui non ha ancora deciso. «I dirigenti mi hanno già offerto il rinnovo, ma è meglio parlarne a fine stagione. M’importa crescere nel posto giusto, con programmi adeguati. Il resto viene di conseguenza».commenta la stagione del ...

