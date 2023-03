(Di martedì 28 marzo 2023) Nell’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, Andrearisponde ad una domanda su chi sia il tecnico a cui si ispira per la sua carriera da allenatore.indica alcuni nomi, tra cui quello di Carlo, ma soltanto dal punto di vista umano. Per lui è inammissibile considerare l’allenatore del Real migliore dio addirittura di. Queste le dichiarazioni dell’ex Juventusalla Gazzetta dello Sport. «Ho lavorato coi migliori, imparando da tutti. Ragiono, però, con la mia testa, facendo una sintesi di tutte le esperienze». Il numero uno?: «per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni campionato, mafai ad indicarlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Pirlo: «#Ancelotti? Come si fa a metterlo davanti a Lippi, Conte o Allegri?» Alla Gazzetta: «Per doti umane e tec… - FraLauricella : #mancini vuole altri 4 oriundi. #pirlo pronti a tornare alla #juve. #ancelotti verso il #brasile. Le italiane vo… - Gret_2011 : Domanda a Pirlo: -Il numero uno( allenatore)? -Ancelotti, per doti umane e tecniche, ha raccolto più vittorie di tu… - matiofubol : Avrei dovuto capire tante cose della vita quando a otto anni ho visto Ancelotti buttare in campo Pirlo a cinque min… - luisjosemh : Ancelotti, Dida, Shevchenko, Pirlo, Nesta, Gattuso, Rui Costa, Cafu, Maldini, Inzaghi, Kaka, Costa Curta???? -

: "Mi aggiorno costantemente,il migliore per doti umane" .: "Soddisfatto del lavoro in Turchia". Il Karagmuruk è imbattuto da dieci partite, è nona in classifica e ha il terzo ...poi parla di allenatori: 'per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni campionato, ma come fai ad indicarlo davanti a Lippi, Conte o Allegri Guardiola è ...Può essere il nuovo, ma meglio essere ricordato come Fagioli...'. LA JUVE - 'La rosa resta ... ALLENATORI - 'il migliore per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ...

Pirlo si racconta alla GdS: "Ancelotti il migliore, Fagioli punto fermo ... numero-diez.com

Andrea Pirlo, ex rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni sul quarto di Champions League tra Milan e Napoli: "In Champions, dai quarti, può accadere di ...Può essere il nuovo Pirlo, ma meglio essere ricordato come Fagioli”. Sugli allenatori che ha avuto: “Ancelotti il migliore per doti umane e tecniche ha raccolto più vittorie di tutti e in ogni ...