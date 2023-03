Pioli allestisce il Milan per il Napoli | difesa a quattro e centrocampo irrobustito Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 marzo 2023) Domenica ilsarà impegnato con il, che poi affronterà nuovamente tra una quindicina di giorni nei quarti di Champions League. Peroccorrerà una partita perfetta per battere questoin campionato. Solo due i passi falsi della squadra di Spalletti, finora: Inter e Lazio, uniche due sconfitte in stagione in Serie A. L’anno scorso proprio dalla vittoria contro il1-0 iliniziò la sua cavalcata verso lo scudetto: dopo quella partita, ricorda ladello Sport, la squadra difu capace di vincere 8 dei restanti match, subendo soltanto 2 gol. Oggi i rapporti di forza tra le due squadre sono drasticamente cambiati e, a dividerle, ci sono 23 punti. “Mai come stavolta, per rispettare la tradizione, ...