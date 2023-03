Vai agli ultimi Twett sull'argomento... docmickey : @jacopo_iacoboni cosa ci dice di questi? Chiedo Giovanni Alimonti, Luigi Bergamin, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli… -

GIORGIOTra i fondatori di Lotta Continua, è stato condannato in via definitiva come ... LUIGI, 73 anni, ex militante dei Pac, a suo carico ha una condanna a 16 anni e 11 mesi di ...GIORGIOTra i fondatori di Lotta Continua, è stato condannato in via definitiva come ... LUIGI, 73 anni, ex militante dei Pac, a suo carico ha una condanna a 16 anni e 11 mesi di ...Nel 2016ha subito un trapianto di fegato a causa di un tumore epatico. Roberta ... LuigiLuigi, classe 1948, è stato tra gli ideologi dei Proletari armati per il ...

Pietrostefani, Bergamin e gli altri: chi sono i dieci ex terroristi che non saranno estradati dalla Francia la Repubblica

E per che cosa sono stati ritenuti colpevoli dalla giustizia italiana Giorgio Pietrostefani 80 anni il prossimo 10 novembre, Giorgio Pietrostefani – di origine aquilana – aderì al movimento ...Da Giorgio Pietrostefani a Marina Petrella ... Custra No all’estrazione per l’ex militante dei Proletari armati per il comunismo (Pac) Luigi Bergamin (classe 1948), che deve scontare una condanna a 25 ...