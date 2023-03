Picchia mamma e sorella, poi distrugge la casa per un letto sfatto: in manette pusher minorenne di Ariccia (Di martedì 28 marzo 2023) . Ancora storie di droga nella provincia di Roma, con situazioni che purtroppo vedono protagonisti anche ragazzi minorenni. Ai Castelli Romani, un 17enne, probabilmente sballato dalla droga, è Picchiato i propri familiari e poi ha devastato la propria casa a colpi di calci, pugni e oggetti tirati in aria. Tutto per un letto sfatto, con il giovane che avrebbe aggredito la mamma e la sorella per questo futile motivo. pusher minorenne Picchia i familiari ad Ariccia Per salvarsi dalla furia del giovane, che le aveva prese a schiaffi e stava devastando la casa, le due donne si sono dovute rifugiare nella camera da letto e chiudersi a chiave. Qui hanno chiamato le Forze dell’Ordine, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) . Ancora storie di droga nella provincia di Roma, con situazioni che purtroppo vedono protagonisti anche ragazzi minorenni. Ai Castelli Romani, un 17enne, probabilmente sballato dalla droga, èto i propri familiari e poi ha devastato la propriaa colpi di calci, pugni e oggetti tirati in aria. Tutto per un, con il giovane che avrebbe aggredito lae laper questo futile motivo.i familiari adPer salvarsi dalla furia del giovane, che le aveva prese a schiaffi e stava devastando la, le due donne si sono dovute rifugiare nella camera dae chiudersi a chiave. Qui hanno chiamato le Forze dell’Ordine, dove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Picchia mamma e sorella, poi distrugge la casa per un letto sfatto: in manette pusher minorenne di Ariccia - Informa_Press : Insegnante denuncia sia l’aggressore che la scuola per mancato soccorso ?? - francescanoor : Ecco... - Giuseppe5420 : Mamma entra in classe a Castellammare e picchia la prof per i voti bassi alla figlia: parla l'insegnante , più dett… - CrestaLaila : Blitz a scuola, mamma picchia professoressa: “Voti bassi a mia figlia”, docente afferrata per i capelli e presa a s… -