Piantedosi loda la Tunisia: "Senza il loro impegno sbarchi doppi". Ma non risponde alle domande dei giornalisti (Di martedì 28 marzo 2023) In Tunisia "c'è una grave crisi economica, sociale e di tenuta ma il Paese sta comunque facendo molto per contenere il fenomeno migratorio. Nonostante i numeri siano molto alti, quasi da record, se non ci fosse stata l'attività di prevenzione da parte della Tunisia sarebbero stati quasi il doppio". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi intervenuto all'evento 'Legalità Ci Piace!' organizzato da Confcommercio. Se questo riconoscimento alla Tunisia sia propedeutico per un nuovo accordo, che ricalchi il controverso Memorandum Italia-Libia, non è dato sapere: il ministro non si è fermato a rispondere alle domande dei cronisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

