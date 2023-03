Philips Hue ritarda l’aggiornamento a Matter Il nuovo standard sta creando mal di pancia alle aziende di IoT?

(Di martedì 28 marzo 2023) Era previsto nel primo trimestre del 2023, ma Signify ha detto che vuole fare le cose per bene. Forse c’entra il ritardo nel supporto adegli ecosistemi oppure il rischio chepossa fare sparire il valore aggiunto di un’azienda di....

Nonostante quanto promesso lo scorso novembre,non aggiornerà il suo bridge per supportare Matter entro la fine del primo trimestre del 2023. Al momento, non c'è una nuova timeline ma coloro che intendono comunque testare i loro ...Uno scenario già applicato dae Aqara. Ezviz ha detto che le prime manifestazioni di Matter sui suoi prodotti si vedranno già nel corso di quest'anno. Tutti gli articoli Innovation >... denominate applet, mettendo in connessione tra loro varie applicazioni e servizi, tra cui Twitter, Google Drive, Instagram, e numerosi dispositivi, tra cui Amazon Alexa,, iPhone e ...

Nonostante quanto promesso lo scorso novembre, Philips Hue non aggiornerà il suo bridge per supportare Matter entro la fine del primo trimestre del 2023. Al momento, non c'è una nuova timeline ma ...