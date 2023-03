“Pessimo momento”. GF Vip, per Antonella ritorno choc in studio: tutti contro di lei (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip 7, Antonella Fiordelisi è tornata per la prima volta in studio da quando è stata eliminata: un ritorno che si augurava potesse essere diverso e che invece si è risolto in una mezza Caporetto. La puntata era iniziata proprio con lei protagonista. Antonella Fiordelisi aveva fatto chiarezza sulla sua posizione in merito alla lettera che i suoi genitori avevano inviato a Pier Silvio Berlusconi e al GF Vip. L’ex concorrente ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”. “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”. Antonella Fiordelisi è stata poi al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) GF Vip 7,Fiordelisi è tornata per la prima volta inda quando è stata eliminata: unche si augurava potesse essere diverso e che invece si è risolto in una mezza Caporetto. La puntata era iniziata proprio con lei protagonista.Fiordelisi aveva fatto chiarezza sulla sua posizione in merito alla lettera che i suoi genitori avevano inviato a Pier Silvio Berlusconi e al GF Vip. L’ex concorrente ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”. “Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”.Fiordelisi è stata poi al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anna_ursula : RT @Grazia_Deliso: Lo schifo che fanno certe 'persone'. Bravo @alfosignorini che ci rimane male... peccato però che non l'ha detto ai diret… - GiovaMoli20 : RT @Grazia_Deliso: Lo schifo che fanno certe 'persone'. Bravo @alfosignorini che ci rimane male... peccato però che non l'ha detto ai diret… - Grazia_Deliso : Lo schifo che fanno certe 'persone'. Bravo @alfosignorini che ci rimane male... peccato però che non l'ha detto ai… - Ilaria22841484 : Oh ogni tanto Alfonso l'azzecca ?? vedere tutti seduti dopo il momento di Nikita, veramente pessimo #GrandeFratelloVip - AndreaConsonni4 : @scarabellimauro @Marxtrixx @AndreaBitetto @AnnalisaAntas @CorsiniSa @magnomiche @PBurattini @Ponzietto… -