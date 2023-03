"Pessimo". Macron, questa volta è finita davvero: perché viene giù tutto (Di martedì 28 marzo 2023) Per Macron potrebbe essere finita per davvero. Il 28% appena dei francesi - il 6% in meno rispetto ad un mese fa - ha una buona opinione del presidente Emmanuel Macron, considerato il primo responsabile della contestata riforma delle pensioni. È quanto emerge da un sondaggio Bva per Rtl, secondo cui il tasso di popolarità del presidente sfiora il livello più basso finora toccato, raggiunto in piena crisi dei gilet gialli, il 26%. Un giudizio "Pessimo" quello dei francesi sul presidente. Anche l'indice di gradimento della premier, Elisabeth Borne, ha raggiunto il 28%, il tasso più basso dalla sua nomina a Matignon, ma il calo, di due punti rispetto al mese scorso, è molto meno marcato che per il capo dello stato. questa indagine conferma anche le tendenze osservate dall'introduzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Perpotrebbe essereper. Il 28% appena dei francesi - il 6% in meno rispetto ad un mese fa - ha una buona opinione del presidente Emmanuel, considerato il primo responsabile della contestata riforma delle pensioni. È quanto emerge da un sondaggio Bva per Rtl, secondo cui il tasso di popolarità del presidente sfiora il livello più basso finora toccato, raggiunto in piena crisi dei gilet gialli, il 26%. Un giudizio "" quello dei francesi sul presidente. Anche l'indice di gradimento della premier, Elisabeth Borne, ha raggiunto il 28%, il tasso più basso dalla sua nomina a Matignon, ma il calo, di due punti rispetto al mese scorso, è molto meno marcato che per il capo dello stato.indagine conferma anche le tendenze osservate dall'introduzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonoioabc : @MarcoRizzoPC Questo gesto smaschera l’ipocrisia di Macron che avrebbe tutto il diritto di indossare qualsiasi orol… - HAL9MILA : @lorna_toon pessimo. macron ha agito secondo costituzione. danno fuoco alle città per 'protestare' contro una man… - Ljuba2000 : Veramente pessimo Macron ?? Tutta la mia stima al popolo francese! Noi dovremmo fare altrettanto ????????? - Andrea_V_73 : @Ci1812 Si, ma anche Macron ha fatto una riforma in un momento sbagliato, oggi la destra vincerebbe in tutta EU e q… - STEFANO20368041 : @Pierre8244309 Pessimo, come pessima la sua stagione a Parigi… forse solo Macron oggi nelle piazze è più detestato di lui ???? -