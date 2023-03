(Di martedì 28 marzo 2023) L'influencer è volata in Africa per una vacanza breve insieme ad alcuni amici, ma all'arrivo la comitiva ha dovuto fare i conti con un problema legato ai bagagli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... disagio_tv : La disavventura di Chiara Biasi in aeroporto: persi i bagagli -

Laa lieto fine di una coppia di settantenni che si eranonelle campagne di un comune abruzzese per poi spingersi fino a Pescopennataro in Molise. Hanno inviato la posizione dell'...Anzi, da una. Sono pur sempre dieci anni dalla mia vita"." Il divorzio di cui parla ... Divorzi di Susan Taubes fa volteggiare la testa, fa chiedersi se ci siaqualche pagina , ...per un 35enne di Riese Pio X che ha promesso una ricompensa sui social dopo aver perso ... Purtroppo però quei soldi lui li haper strada e quando si accorge di aver lasciato cadere a ...

"Persi...". Disavventura in Sudafrica per Chiara Ferragni ilGiornale.it

Come di consueto, Chiara Ferragni ha documentato il viaggio e l'arrivo in terra africana con foto e video pubblicati nelle storie del suo profilo Instagram e non ha mancato di informare i suoi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...