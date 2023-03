Perquisite le sedi di 5 banche francesi, l’inchiesta sulla maxi «rapina fiscale» che fa tremare Société générale, BNP Paribas, Exane, Natixis e HSBC (Di martedì 28 marzo 2023) Sono scattate le perquisizioni negli uffici di cinque banche francesi a Parigi e nel sobborgo finanziario La Défense, dopo che l procura nazionale finanziaria ha confermato di indagare per sospetta frode fiscale, come anticipato dal quotidiano Le Monde. Le perquisizioni di oggi 28 marzo arrivano dopo l’apertura di cinque fascicoli di indagine aperti tra il 16 e il 17 settembre 2017 per riciclaggio aggravato di frode fiscale aggravata. La procura ha chiarito che si tratta di una «frode CumCum», una truffa che riguarda i dividendi. Secondo Le Monde, nel mirino ci sono Société générale, BNP Paribas, Exane (filiale di BNP), Natixis e HSBC. All’indagine stanno collaborando ai magistrati francesi anche ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Sono scattate le perquisizioni negli uffici di cinquea Parigi e nel sobborgo finanziario La Défense, dopo che l procura nazionale finanziaria ha confermato di indagare per sospetta frode, come anticipato dal quotidiano Le Monde. Le perquisizioni di oggi 28 marzo arrivano dopo l’apertura di cinque fascicoli di indagine aperti tra il 16 e il 17 settembre 2017 per riciclaggio aggravato di frodeaggravata. La procura ha chiarito che si tratta di una «frode CumCum», una truffa che riguarda i dividendi. Secondo Le Monde, nel mirino ci sono, BNP(filiale di BNP),. All’indagine stanno collaborando ai magistratianche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Media, perquisite a Parigi le sedi delle principali banche francesi e dI Hsbc. Indagini per riciclaggio ed evasione… - GiorgioAntonel1 : RT @petergomezblog: Media, perquisite a Parigi le sedi delle principali banche francesi e dI Hsbc. Indagini per riciclaggio ed evasione fis… - libellula58 : Perquisite a Parigi le sedi delle principali banche francesi e di Hsbc. Indagini per riciclaggio ed evasione fiscal… - dangelo_luciana : RT @petergomezblog: Media, perquisite a Parigi le sedi delle principali banche francesi e dI Hsbc. Indagini per riciclaggio ed evasione fis… - GiudiVera : RT @petergomezblog: Media, perquisite a Parigi le sedi delle principali banche francesi e dI Hsbc. Indagini per riciclaggio ed evasione fis… -