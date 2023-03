“Perché sta ancora con Antonella”. GF Vip, Tavassi spara su Donnamaria: “È chiaro” (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la sua squalifica e l’eliminazione della fidanzata Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria si è reso protagonista di volta faccia nei riguardi degli amici spartani Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Quelli che l’hanno sempre ascoltato e consolato durante le liti con la salernitana al GF Vip 7. Ma che per lei, ed altri, avrebbero anche sbagliato, parlando male della 24enne, che ormai è la sua dolce metà, una volta uscita. Beh, secondo Edoardo Tavassi ci sarebbe un motivo dietro quest’improvvisa distanza presa da Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo si è bruscamente allontanato prima da Nicole Murgia, che aveva definito una amica, non rispondendole e poi ha smesso di seguire Clizia e Micol Incorvaia. Della ex ragazza, soltanto poche settimane fa, diceva fosse un’amica importantissima nella sua ... Leggi su tuttivip (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo la sua squalifica e l’eliminazione della fidanzataFiordelisi, Edoardosi è reso protagonista di volta faccia nei riguardi degli amici spartani Edoardoe Micol Incorvaia. Quelli che l’hanno sempre ascoltato e consolato durante le liti con la salernitana al GF Vip 7. Ma che per lei, ed altri, avrebbero anche sbagliato, parlando male della 24enne, che ormai è la sua dolce metà, una volta uscita. Beh, secondo Edoardoci sarebbe un motivo dietro quest’improvvisa distanza presa da Edoardo. Quest’ultimo si è bruscamente allontanato prima da Nicole Murgia, che aveva definito una amica, non rispondendole e poi ha smesso di seguire Clizia e Micol Incorvaia. Della ex ragazza, soltanto poche settimane fa, diceva fosse un’amica importantissima nella sua ...

