Perché l'uso improprio di Ozempic per dimagrire (con l'eco dei social) mette a rischio la salute (Di martedì 28 marzo 2023) Il pericolo è quello di una perdita eccessiva di peso per i non diabetici e di una carenza del farmaco per i diabetici di tipo 2, a cui è specificamente destinato. Il Presidente della Società Italiana di Diabetologia, Angelo Avogaro, lancia l'allarme. E auspica una regolamentazione anche nel settore dei social

