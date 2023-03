Perché la revisione della Cochrane non smentisce l’utilità di indossare le mascherine (Di martedì 28 marzo 2023) Ha generato non poca confusione una revisione sistematica pubblicata dalla Cochrane Library il 30 gennaio scorso riguardante le mascherine e la loro utilità nell’arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. «Non ci sono prove che le maschere facciano la differenza, punto e basta», ha affermato in una intervista Tom Jefferson, principale autore del paper. Presto le conclusioni di questa pubblicazione scientifica sono state commentate in due articoli di opinione del New York Times e del Washington Post, suscitando critiche da parte di diversi esperti (per esempio qui, qui e qui), visti anche i pesanti limiti della review in questione, che comincia a venire riportato in maniera scorretta nelle condivisioni Facebook nostrane (per esempio qui). Per chi ha fretta: I ricercatori della ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Ha generato non poca confusione unasistematica pubblicata dallaLibrary il 30 gennaio scorso riguardante lee la loro utilità nell’arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. «Non ci sono prove che le maschere facciano la differenza, punto e basta», ha affermato in una intervista Tom Jefferson, principale autore del paper. Presto le conclusioni di questa pubblicazione scientifica sono state commentate in due articoli di opinione del New York Times e del Washington Post, suscitando critiche da parte di diversi esperti (per esempio qui, qui e qui), visti anche i pesanti limitireview in questione, che comincia a venire riportato in maniera scorretta nelle condivisioni Facebook nostrane (per esempio qui). Per chi ha fretta: I ricercatori...

