Perché il decreto flussi non è la soluzione per una migrazione regolare (Di martedì 28 marzo 2023) Al Viminale sono arrivate più di 240 mila domande. E il click-day di ieri che apriva all'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso il decreto flussi è andato in over-booking. Non è una novità. "È perfettamente in linea con gli anni passati", dice al Foglio la sociologa dei processi del lavoro, Laura Zanfrini. Quest'anno le modifiche al decreto hanno allargato le maglie degli ingressi fino a 82.705 persone, delle quali, però, più della metà (44 mila) avrebbero potuto avere accesso al nostro paese in quanto lavoratori stagionali. Nonostante i numeri siano cresciuti, anche rispetto a quelli già rialzati dal governo Draghi (69.700), il boom di domande fa riferimento per lo più "a chi vive già in Italia, che in molti casi ha un lavoro in nero e vuole regolarizzarlo". Si usano, secondo Zanfrini, le entrate come una specie di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 marzo 2023) Al Viminale sono arrivate più di 240 mila domande. E il click-day di ieri che apriva all'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso ilè andato in over-booking. Non è una novità. "È perfettamente in linea con gli anni passati", dice al Foglio la sociologa dei processi del lavoro, Laura Zanfrini. Quest'anno le modifiche alhanno allargato le maglie degli ingressi fino a 82.705 persone, delle quali, però, più della metà (44 mila) avrebbero potuto avere accesso al nostro paese in quanto lavoratori stagionali. Nonostante i numeri siano cresciuti, anche rispetto a quelli già rialzati dal governo Draghi (69.700), il boom di domande fa riferimento per lo più "a chi vive già in Italia, che in molti casi ha un lavoro in nero e vuole regolarizzarlo". Si usano, secondo Zanfrini, le entrate come una specie di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Ma perché non diciamo anche la nazionalità (straniera) dello stupratore della 24enne a Milano? Invece su molte test… - smilypapiking : RT @PaoloBorg: Per farvi capire quanto sono incapaci basta il fatto che l'obbligo per i datori che accedono a decreto flussi di verificare… - salvatore_irato : RT @PaoloBorg: Per farvi capire quanto sono incapaci basta il fatto che l'obbligo per i datori che accedono a decreto flussi di verificare… - 13_maggio : @carlo_spreafico @manginobrioches A me non risulta che la caccia è stata eliminata. Anzi il nuovo governo illuminat… - RosarioCimino11 : RT @PaoloBorg: Per farvi capire quanto sono incapaci basta il fatto che l'obbligo per i datori che accedono a decreto flussi di verificare… -