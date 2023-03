Perchè Apple ha smesso di produrre gli iPod? Ecco la vera storia (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Abbiamo ormai detto addio all’iPod tanti anni fa. Ma perché Apple ha preso questa decisione? Dopotutto, sebbene le vendite non fossero certo stratosferiche, una linea di produzione di modelli di iPod touch in sei colori poteva essere probabilmente ancora redditizia. Ma non credo che Apple abbia scelto di cancellare la linea di prodotti che ha reso il marchio più di una semplice azienda di computer per motivi finanziari. La verità sull’iPod è che la musica era diventata troppo grande per un dispositivo del genere. Naturalmente, nel 2001, quando è stato lanciato il primo iPod, si trattava di libertà. Proprio come il Sony Walkman ci aveva liberato in precedenza in modo che potessimo portare la nostra musica con noi ovunque andassimo, l’iPod all’epoca fece ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid Abbiamo ormai detto addio all’tanti anni fa. Ma perchéha preso questa decisione? Dopotutto, sebbene le vendite non fossero certo stratosferiche, una linea di produzione di modelli ditouch in sei colori poteva essere probabilmente ancora redditizia. Ma non credo cheabbia scelto di cancellare la linea di prodotti che ha reso il marchio più di una semplice azienda di computer per motivi finanziari. La verità sull’è che la musica era diventata troppo grande per un dispositivo del genere. Naturalmente, nel 2001, quando è stato lanciato il primo, si trattava di libertà. Proprio come il Sony Walkman ci aveva liberato in precedenza in modo che potessimo portare la nostra musica con noi ovunque andassimo, l’all’epoca fece ...

