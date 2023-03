‘Per Ponte’, Corbo: “Massimo impegno per lo sviluppo delle attività didattiche” (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La scuola è il momento fondamentale per la formazione dei nostri figli che saranno i cittadini del futuro. Per un Sindaco e un’Amministrazione Comunale lungimirante il primo impegno deve essere rivolto al sostegno e all’implementazione delle strutture scolastiche. Cultura e formazione sono le basi sulle quali andremo a poggiare lo spirito di appartenenza e l’orgoglio per le proprie radici”. Così in un nota Giuseppe Corbo, candidato sindaco del gruppo civico “Per Ponte“. “Il nostro programma prevede – aggiunge – non solo attenzione alle condizioni delle infrastrutture, che rivestono un ruolo importante, ma anche impegno per promuovere l’offerta formativa attraverso eventi e attività che coinvolgano gli studenti e la comunità, favorendo iniziative sinergiche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La scuola è il momento fondamentale per la formazione dei nostri figli che saranno i cittadini del futuro. Per un Sindaco e un’Amministrazione Comunale lungimirante il primodeve essere rivolto al sostegno e all’implementazionestrutture scolastiche. Cultura e formazione sono le basi sulle quali andremo a poggiare lo spirito di appartenenza e l’orgoglio per le proprie radici”. Così in un nota Giuseppe, candidato sindaco del gruppo civico “Per Ponte“. “Il nostro programma prevede – aggiunge – non solo attenzione alle condizioniinfrastrutture, che rivestono un ruolo importante, ma ancheper promuovere l’offerta formativa attraverso eventi eche coinvolgano gli studenti e la comunità, favorendo iniziative sinergiche ...

