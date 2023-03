Per gli italiani è sempre il momento per ritrovare l’energia e la forma fisica con l’ozonoterapia (Di martedì 28 marzo 2023) ritrovare l’energia e la forma fisica è una delle esigenze manifestate sempre di più dagli italiani. La vita sempre più frenetica, la difficoltà a conciliare vita privata e lavoro, le eccessive sollecitazioni a cui ci sottopone una società dinamica, comportano carichi eccessivi da sostenere e da compensare con momenti di rigenerazione. Una delle pratiche più diffuse è l’ozonoterapia. Si tratta di un trattamento a carattere medico con elevato potere antinfiammatorio. Ne abbiamo parlato con gli esperti di O.Zone, il luogo in cui tecnologia e natura si incontrano mediante macchinari sofisticati, per dar vita a una nuova, rivoluzionaria idea di benessere. L’ozono è un gas essenziale alla vita sulla Terra in quanto assorbe la luce ultravioletta. Infatti lo ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 marzo 2023)e laè una delle esigenze manifestatedi più dagli. La vitapiù frenetica, la difficoltà a conciliare vita privata e lavoro, le eccessive sollecitazioni a cui ci sottopone una società dinamica, comportano carichi eccessivi da sostenere e da compensare con momenti di rigenerazione. Una delle pratiche più diffuse è. Si tratta di un trattamento a carattere medico con elevato potere antinfiammatorio. Ne abbiamo parlato con gli esperti di O.Zone, il luogo in cui tecnologia e natura si incontrano mediante macchinari sofisticati, per dar vita a una nuova, rivoluzionaria idea di benessere. L’ozono è un gas essenziale alla vita sulla Terra in quanto assorbe la luce ultravioletta. Infatti lo ...

