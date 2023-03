Per fortuna Shabazz Napier ha preso per mano l’Olimpia Milano (Di martedì 28 marzo 2023) Lo scorso 23 gennaio, Ettore Messina scriveva una lettera che sapeva quasi di dichiarazione di resa. Non capita spesso, nel basket di oggi, che a stagione in corso un allenatore si rivolga direttamente “ai tifosi, giustamente delusi e disorientati dal periodo peggiore degli ultimi tre anni”. Dicendosi “il primo responsabile della costruzione e della gestione della squadra: ora il nostro obiettivo è aiutare i giocatori a ritrovare fiducia nei propri mezzi. Non sarà un percorso breve né semplice”. Cinque giorni dopo, il playmaker Shabazz Napier ha firmato con l’Olimpia Milano. Ed è successo che quella squadra, “che si batte in difesa e soffre chiaramente in attacco” – Messina non poteva che ricorrere a un eufemismo – inizia a poco a poco a girare. Il 31 gennaio trova la prima vittoria europea del suo 2023, in un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 marzo 2023) Lo scorso 23 gennaio, Ettore Messina scriveva una lettera che sapeva quasi di dichiarazione di resa. Non capita spesso, nel basket di oggi, che a stagione in corso un allenatore si rivolga direttamente “ai tifosi, giustamente delusi e disorientati dal periodo peggiore degli ultimi tre anni”. Dicendosi “il primo responsabile della costruzione e della gestione della squadra: ora il nostro obiettivo è aiutare i giocatori a ritrovare fiducia nei propri mezzi. Non sarà un percorso breve né semplice”. Cinque giorni dopo, il playmakerha firmato con. Ed è successo che quella squadra, “che si batte in difesa e soffre chiaramente in attacco” – Messina non poteva che ricorrere a un eufemismo – inizia a poco a poco a girare. Il 31 gennaio trova la prima vittoria europea del suo 2023, in un ...

