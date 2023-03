Per colpa di TikTok non si riescono a produrre proiettili per l'Ucraina (Di martedì 28 marzo 2023) Anche TikTok è un fattore per la guerra tra Ucraina e Russia. Uno dei maggiori produttori di munizioni in Europa ha fatto sapere che gli sforzi per soddisfare la crescente domanda del conflitto sono ostacolati da un nuovo data center TikTok che sta monopolizzando l'elettricità nella regione vicino alla sua più grande fabbrica. L'amministratore delegato di Nammo, che è in comproprietà del governo norvegese, ha specificato che un'espansione pianificata della più grande fabbrica nella Norvegia centrale ha subito un blocco a causa della mancanza di energia dovuta alla costruzione del nuovo data center di TikTok che consuma elettricità nel territorio nel quale si trova la fabbrica. La domanda di colpi di artiglieria è 15 volte superiore alla norma e l'industria europea delle munizioni deve investire 2 miliardi di ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 marzo 2023) Ancheè un fattore per la guerra trae Russia. Uno dei maggiori produttori di munizioni in Europa ha fatto sapere che gli sforzi per soddisfare la crescente domanda del conflitto sono ostacolati da un nuovo data centerche sta monopolizzando l'elettricità nella regione vicino alla sua più grande fabbrica. L'amministratore delegato di Nammo, che è in comproprietà del governo norvegese, ha specificato che un'espansione pianificata della più grande fabbrica nella Norvegia centrale ha subito un blocco a causa della mancanza di energia dovuta alla costruzione del nuovo data center diche consuma elettricità nel territorio nel quale si trova la fabbrica. La domanda di colpi di artiglieria è 15 volte superiore alla norma e l'industria europea delle munizioni deve investire 2 miliardi di ...

