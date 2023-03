Pensioni, aumenti nel cedolino di Aprile: ecco a chi spetta (Di martedì 28 marzo 2023) Confermato il via agli aumenti nei cedolini Pensionistici di Aprile: ecco a chi spetterà l’aumento e a quanto ammonta. Anche il mese di Marzo è quasi finito e inizia la breve attesa per le Pensioni di Aprile, che verranno emesse tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo. Aprile non porta con sé soltanto aria di primavera, ma anche di ricchi aumenti che dovrebbero finalmente comparire nei cedolini di migliaia di italiani. Chi non ha ancora ricevuto l’aumento potrebbe ricevere un’enorme sorpresa tra pochi giorni. Pensioni di Aprile: quando arrivano gli aumenti – ilovetrading.itCome ben sappiamo, ogni anno l’Inps è tenuta a ricalcolare gli importi delle Pensioni in base ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 28 marzo 2023) Confermato il via aglinei cedolinistici dia chi spetterà l’aumento e a quanto ammonta. Anche il mese di Marzo è quasi finito e inizia la breve attesa per ledi, che verranno emesse tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo.non porta con sé soltanto aria di primavera, ma anche di ricchiche dovrebbero finalmente comparire nei cedolini di migliaia di italiani. Chi non ha ancora ricevuto l’aumento potrebbe ricevere un’enorme sorpresa tra pochi giorni.di: quando arrivano gli– ilovetrading.itCome ben sappiamo, ogni anno l’Inps è tenuta a ricalcolare gli importi dellein base ...

